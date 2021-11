Le fils de Boris Becker est... canon!

«Il fait près de 1,90 m, a des yeux verts perçants, des boucles blond foncé, il est étonnamment beau»: la journaliste du magazine Tatler (dont il fait la couverture de décembre) est visiblement tombée sous le charme du jeune homme de 22 ans. Il faut dire qu'en faisant défiler les photos de son compte Instagram, difficile de ne pas trouver assez irrésistible le fils de l'ancien champion de tennis.

(Instagram)

(Instagram)

Né de son union avec la première femme du tennisman, Barbara, le jeune homme n'a qu'un an quand ses parents se séparent en 2000. Il part vivre à Miami avec sa mère et son frère aîné, Noah. Passionné de cinéma, il quitte la Floride à 18 ans pour vivre sa passion du cinéma à New York.

Mais c'est le monde de la mode qui l'attrape: il signe son premier contrat dans une agence de mannequins et participe à son premier défilé à la Fashion Week de Milan, pour Dolce&Gabbana. il y a pire comme premier job.

Touche-à-tout, il aime aussi la photo et la musique (il est DJ à ses heures perdues). En plus de disposer d'une plastique plutôt avantageuse, il est branché spiritualité et pratique le yoga et la méditation. «II y a de l'électricité dans notre corps et il y a de l'électricité sur Terre », explique-t-il au magazine. En étant pieds nus, « nous prenons l'électricité de la Terre et nous la mixons avec la nôtre». La journaliste de Tatler a dû boire ses paroles...

(Instagram)

(Instagram)

(Instagram)

(mc/L'essentiel)