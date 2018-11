Zoë Kravitz vendeuse chez Tiffany & Co.

Baptisée «Believe In Dreams», la campagne de Tiffany & Co. met en lumière l'esprit de Noël, entre bonheur et féerie, mais également le savoir-faire et la créativité des artisans de la maison. Un travail minutieux incarné par une pléiade de mannequins, dont Zoë Kravitz, Xiao Wen Ju, Elon et Maye Musk, et la supermodèle Naomi Campbell. Un casting 5 étoiles qui nous emmène dans un univers fantastique, et parfois même totalement surréaliste.

Réalisé par Mark Romanek, le court métrage se concentre dans un premier temps sur Zoë Kravitz, vendeuse dans la célèbre boutique new-yorkaise Tiffany & Co. Alors qu'elle se laisse aller à rêver, la jeune femme se retrouve dans un pays imaginaire dans lequel elle découvre un atelier de Noël avec des créations joaillières grandeur nature. On y découvre les artisans qui se plient en quatre pour proposer des bijoux de qualité.

Le film s'achève sur une tea party avec Naomi Campbell dans le Blue Box Cafe de Tiffany & Co.; un moment magique dont Zoë Kravitz profite avant de revenir à la réalité.

«L'esprit de Noël Tiffany»

A travers cette campagne, la maison de joaillerie met en avant plusieurs de ses collections, dont Tiffany Paper Flowers, Tiffany City HardWear, Tiffany T, Return to Tiffany, ou encore Tiffany Keys. Une sélection d'accessoires et de pièces pour la maison sont également à l'honneur.

«Les fêtes de fin d'année nous inspirent et nous font rêver plus que tout. Chez Tiffany, les artisans s'efforcent de rendre chaque pièce belle et magique. Nous avons créé ce film pour incarner leur talent et capturer l'esprit de Noël Tiffany où tout est possible», explique Reed Krakoff, Chief Artistic Officer de Tiffany & Co.

(L'essentiel/afp)