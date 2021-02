«On m’appelait la naine»: Inès Reg harcelée à l'école

Ce n’est pas nouveau, les enfants sont impitoyables entre eux. Inès Reg en a fait la douloureuse expérience. L’humoriste de 28 ans a raconté dans les colonnes du Parisien le harcèlement scolaire qu’elle avait vécu dès l’école primaire. En cause: sa petite taille (1m50).

«On m’appelait la naine, on me donnait du Mimie Mathy 24 heures sur 24. On me mettait des choses en hauteur pour que je ne puisse pas les attraper. Ça a été très compliqué à vivre», a raconté celle qui a été révélée sur Instagram. Celle qui, avant de faire carrière dans l’humour, était surveillante dans un collège à Chilly-Mazarin (Essonne) a toutefois relativisé ses mauvaises expériences scolaires: «Pour la nouvelle génération, ce qui est encore plus dur, c’est qu’ils doivent aussi gérer les réseaux sociaux. Moi, j’ai eu la chance de vivre ma jeunesse sans Facebook, sans Instagram. Quand je vois dans quel état me mettent certains commentaires de haters alors que j’ai du recul, j’imagine ce que ça doit être quand on est en train de se construire».

Si Inès Reg s’est exprimée sur le harcèlement scolaire qu’elle a vécu, ce n’est pas un hasard. Elle a participé au tournage d’un documentaire qui en parle et qui vise à tester de nouvelles méthodes pour le contrer. Ce film sera prochainement diffusé sur Canal+.

