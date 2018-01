Nabilla veut arrêter la viande et le Nutella

Nabilla a décidé de changer radicalement son alimentation pour la nouvelle année. Elle veut devenir végétalienne, comme elle l'a indiqué sur Twitter, mercredi dernier. C'est en visionnant le documentaire «Food Choice», sur Netflix, que la starlette de téléréalité a pris cette décision. Dans le reportage, où une enquête a été menée sur l'industrie alimentaire, on apprend que le fait de se nourrir essentiellement de fruits et légumes «éviterait 20 000 décès des suites de cancer chaque année».

Will.i.am aussi



Will.i.am vient aussi d'annoncer qu'il était devenu végétalien. Le chanteur des Black Eyed Peas a opté pour cette alimentation après avoir connu de nombreux problèmes de santé ces derniers mois. «Je mangeais tout ce que je voyais, sans aucune restriction. Je suis allé voir des docteurs et ils ont constaté que ma pression artérielle et mon taux de cholestérol étaient très élevés. Alors je me suis dit: «Pourquoi ai-je cela?». J'ai compris, et j'ai décidé de changer mon alimentation et de devenir végane. Je me suis aussi mis à faire du vélo, j'ai déjà perdu 7 kilos», a-t-il confié au Mirror.