Le premier Noël du petit Charles sera «calme»

À l'heure où Xavier Bettel invite les Luxembourgeois à être prudents afin de freiner l'épidémie de coronavirus, le couple héritier s'apprête à fêter Noël en petit comité. «Ce sera moins bruyant, c'est sûr, car chez moi nous sommes huit frères et sœurs, avec vingt-quatre neveux et nièces, et c'est très vivant!», s'exclame Stéphanie, la petite dernière d'une grande fratrie. «Là, ce sera beaucoup plus calme. Mais nous nous en réjouissons».

Le couple s'émerveille tous les jours depuis l'arrivée de son petit garçon, le 10 mai dernier. «Dans notre histoire, il y a eu un temps à deux, puis à présent, un temps à trois. On a l’impression que Charles a toujours été là», indique la Grande-Duchesse héritière, dans les colonnes du magazine Point de Vue, spécialisé dans les familles royales.

«C'est le portrait de mon mari! Il a les mêmes expressions, c'est tellement drôle», sourit-elle. «Je vois Guillaume dans les yeux de Charles. C'est extraordinaire. Mon mari a une façon très particulière de sourire, avec les yeux. Et Charles a déjà la même!».

«Chaque soir je suis là et je peux profiter de Charles»

De son côté, Guillaume avoue que la naissance de Charles a été un «bouleversement» auquel il ne s'attendait pas: «Je me suis surpris à être celui que j’espérais être sans en être encore certain». Et il veut être un père présent: «Chaque soir je suis là et je peux profiter de Charles. Et m'investir, en tant que père moderne, dans toutes les tâches! Je me lève la nuit, c'est moi le matin qui m'occupe de lui avant de passer le relais, à partir de 8 heures. J'ai énormément de chance».

Si le petit garçon est deuxième dans l'ordre de succession, après son père, ses parents veulent lui offrir une «enfance normale»: «J'ai eu le bonheur d'avoir une enfance préservée jusqu'à un certain âge grâce à mes parents et je pense que nous allons agir de la même façon».

(mc/L'essentiel)