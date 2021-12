Les derniers mots d’Avicii avant sa mort

Le 20 avril 2022, cela fera quatre ans qu’Avicii a disparu, à l’âge de 28 ans. Trois mois avant ce triste anniversaire, paraîtra «Tim – The Official Biography of Avicii», un livre écrit par Mans Mosesson, dans lequel seront évoqués les problèmes de santé mentale et d’addictions du DJ suédois, dont le titre «Level» a fêté ses 10 ans. L’auteur s’est entretenu avec les parents, les amis et les collègues de l’artiste et a eu accès à son journal intime.

Dans des extraits publiés par le New York Post, Avicii évoque ses différents séjours à l’hôpital pour cause d’abus de drogues et d’alcool, en 2014. «J’ai eu du mal à accepter que je ne pourrai plus boire, bien que les médecins m’aient fortement suggéré d’attendre au moins un an avant de prendre une bière. Bien sûr, je n’ai pas écouté la majorité des docteurs, je n’ai écouté que ceux qui me disaient que ce serait OK si j’étais prudent. J’étais ignorant et naïf», écrit le DJ.

«Soulagement»

Il poursuit en affirmant qu’aussi déprimant que cela puisse paraître, les jours passés à l’hôpital étaient ses «vraies vacances»: «Le soulagement de passer de la douleur extrême à plus de douleur du tout, de savoir que personne n’attend rien d’autre de vous que vous attendiez (ce qui est le seul moyen de soigner la pancréatite) et que vous guérissiez était énorme. C’était un soulagement extrême compte tenu de l’emploi du temps fou que j’avais jusque-là.»

Quelques mois avant de se donner la mort, Avicii avait découvert des techniques de méditation qui l’avaient, semble-t-il, beaucoup aidé. «J’ai l’impression que je suis dans une nouvelle manière d’être par défaut, ce qui est très nouveau et un peu effrayant. J’ai eu la sensation que les peurs des derniers jours ont provoqué le chaos en moi, mais je me rappelle le conseil de me concentrer sur la respiration», confie-t-il alors.

Le jour précédant la disparition de la star, l’une de ses connaissances a appelé son père. Selon cette personne, le Suédois ne mangeait pas et ne parlait plus, rapporte le journal américain. Ce même jour, Avicii écrit une dernière phrase dans son journal: «Le dépouillement de l’âme est le dernier attachement avant qu’elle ne redémarre!»

