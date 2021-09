Non, Brett Goldstein n'est pas une image de synthèse

La folle rumeur court depuis maintenant quelques semaines sur Reddit et Twitter: Brett Goldstein, acteur britannique de 41 ans incarnant Roy Kent dans le feuilleton d’Apple TV+ «Ted Lasso», ne serait pas réel. C’est ce que plusieurs internautes affirment en se basant sur l’apparence de son personnage dans la fiction. Selon eux, la peau de Brett serait trop lisse, sa barbe trop bien taillée et ses expressions du visage trop peu nombreuses pour être humaines. Ils en sont certains: Brett Goldstein a été créé par ordinateur et Apple tente de tromper son public.

L’un des adeptes de cette théorie va même plus loin. Selon lui, la marque à la pomme utilise la série de Jason Sudeikis, pour tester de nouveaux effets spéciaux. «Aux Emmy Awards (NDLR: le 19 septembre 2021), il recevra le prix du Meilleur acteur dans un second rôle et il y aura une annonce pour nous dire qu’il n’est pas humain», a écrit cette personne.

Forcément, tout cela est arrivé jusqu’aux oreilles du principal intéressé, qui a décidé de réagir à cette théorie en vidéo et avec humour. Sur Instagram et Twitter, le Britannique s’est filmé en remplaçant son visage par un animoji et a déclaré: «Je veux clarifier une chose une bonne fois pour toutes: je suis un être humain complètement réel et normal. Il se trouve que je vis dans une maison en effets spéciaux et que je fais des trucs normaux, basiques et humains comme du traitement, de la mise en mémoire tampon et du transfert de données. Je ne comprends pas quel est le problème des gens».

(L'essentiel/jfa)