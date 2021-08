Ils attendent un bébé... un an après leur divorce

Leur histoire est décidément difficile à suivre: à la mi-juillet 2020, Tatiana-Laurence et Xavier Delarue annonçaient leur divorce après 14 ans de mariage alors que quelques mois plus tôt ils confiaient encore à Public être «des âmes sœurs».

Ceux qui ont été révélés par l'émission «Secret Story» en 2007 ont donc pris tout le monde de cours il y a un mois et demi en publiant sur Instagram des photos qui ne laissaient aucune place au doute: un vrai retour de flamme!

L'ancien basketteur devenu comédien («Les Mystères de l'amour») et celle qui se bat désormais contre les violences faites aux femmes (via son association Rose-Jaune) voient d'ailleurs désormais plus loin puisqu'ils ont annoncé début août l'arrivée de leur premier enfant pour le mois de février 2022, soit 18 ans après leur rencontre.

Ils ont posé enlacés sur la plage avec les premières échographies et la bientôt quadragénaire (elle aura 40 ans le 4 février) a dévoilé son babybump jeudi, moulée dans un maillot de bain une pièce digne d'«Alerte à Malibu».

(mc/L'essentiel)