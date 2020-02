Kim Glow n'a jamais caché ses diverses interventions de chirurgie esthétiques. Elle a notamment eu recours à une augmentation mammaire et du fessier, avant de se faire opérer une nouvelle fois pour réduire le volume de ses seins. Son visage, quant à lui, n'a encore jamais été retouché selon la starlette de téléréalité.

Cependant, mardi 28 janvier 2020, Kim a posté une photo sur Instagram où elle apparaît méconnaissable. Moulée dans une combinaison grise et très maquillée, son visage semble modifié. Ce qui n'a pas échappé à de nombreux internautes qui l'ont aussitôt critiquée en affirmant qu'elle était accro au bistouri.

Outrée et blessée par ces attaques, la Française de 34 ans a alors publié le lendemain un photomontage mettant en comparaison le cliché original et celui incriminé qu'elle avait en fait retouché. «Non, je n'ai pas refait mon visage, a-t-elle écrit en légende. C'est juste une photo, ça sert à rien de décharger votre haine, la seule explication c'est que je n'aime pas passer 2 heures à me maquiller, donc j'ai essayé avec Photoshop comme beaucoup le font.»

Visiblement très remontée, l'ex-candidate des «Marseillais» a ajouté: «Certains feraient bien de balayer devant leur porte au lieu de toujours critiquer comme si leur vie était parfaite. En chacun de nous sommeille un monstre, en chacun de nous vit un saint. La véritable question est de savoir lequel nous nourrissons le plus, lequel dominera l'autre. Sous ma photo il y a apparemment une majorité de monstres! Que Dieu vous bénisse quand même.» Une explication ferme qui aura fini par calmer ses détracteurs...

(L'essentiel/lja)