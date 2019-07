Hailey Bieber va peut-​​être arrêter les défilés

Hailey Bieber a-t-elle mis un terme à sa carrière de mannequin de défilé? C'est en tout cas ce que laisse entendre un message posté sur les réseaux sociaux par la femme de Justin Bieber. «Je sais qu'il ne faut jamais laisser pendre sa main aussi haut quand on marche lors d'un défilé. C'est pour ça que je ne fais plus ce genre de choses et que je ne le ferai plus jamais», a-t-elle écrit sur Instagram en légende d'une photo où elle défilait pour Zadig & Voltaire lors de la présentation de la collection automne-hiver 2018.

La mannequin n'a pas fait de commentaire supplémentaire sur ce qui pourrait être un changement de carrière majeur, mais sa dernière apparition sur les podiums remonte à décembre dernier, lorsqu'elle a participé au défilé Versace à New York.

Plusieurs contrats à honorer

Dans une interview pour WWD peu après son mariage en septembre dernier, la star avait expliqué qu'elle comptait être beaucoup plus sélective dans ses choix professionnels à l'avenir. «Je vais essayer de mieux sélectionner ce que je fais pendant la Fashion Week à partir de maintenant, parce que je veux passer du temps tranquille et avec ma famille – mon fiancé», avait-elle révélé.

Malgré ces déclarations, il semblerait qu'elle soit encore très passionnée par le mannequinat, puisque Hailey Bieber a récemment décroché des contrats pour des marques telles que Miu Miu, Max Mara, Levi's ou encore Carolina Herrera.

(L'essentiel)