Lana Del Rey déjà prête à se marier

Lana Del Rey va-t-elle bientôt se marier? Tout porte à le croire. Selon «Us Weekly», la chanteuse de 35 ans s’est fiancée à son petit ami, le musicien Clayton Johnson, 31 ans. Il faut dire que les fans de la star ont été nombreux à remarquer la bague de fiançailles à son annulaire gauche quand elle a interprété «Love You Like A Woman» dans «The Tonight Show», présenté par Jimmy Fallon, lundi 14 décembre 2020. En novembre déjà, l’Américaine avait été vue dans une story Instagram avec ce même bijou au doigt.

Si Lana et Clayton ne se sont pas encore exprimés sur leur relation, plusieurs médias révèlent qu’ils se sont connus sur une application de rencontre et ont commencé à se suivre sur Instagram, en août 2020. Ils ont été ensuite photographiés plusieurs fois ensemble. Avant de roucouler avec son nouveau chéri, Lana était en couple avec Sean Larkin, 46 ans, qu’elle a quitté en mars 2020, après six mois de romance.

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)