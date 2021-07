Une ex-​​Miss Belgique impliquée dans une rixe

Ella perdió el carnet de conducir en Bélgica hace unos meses porque atropelló a una persona y se dio a la fuga. pic.twitter.com/ayIMzJjIOI — NIPORWIFI © (@niporwifi) July 29, 2021

Tanja Dexters apparaît une nouvelle fois dans la rubrique faits-divers. La Miss Belgique 1998 et son compagnon Michaël Pëeters, qui passent leurs vacances à Marbella, au sud de l'Espagne se sont battus avec un autre couple mardi soir, comme le montre une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Pour mémoire, Tanja Dexters avait été arrêtée en juin 2019 pour trafic de drogues. En mars de la même année, c’est un accident de la route avec délit de fuite qui avait fait parler d’elle. Elle avait aussi créé une controverse en 2016, après avoir profané une tombe à Lebbeke, en Région flamande.

Que s'est-il passé mardi soir? L’avocat de Tanja Dexters, Omar Souidi, a expliqué au Niewsbald que l’ex-Miss et son compagnon étaient «dans un quartier de Marbella, où il y a pas mal de voyous qui traînent le soir. L’homme en chemise blanche dans la vidéo voulait garer sa voiture rapidement. Il disait que Tanja, Michael et le reste de leur groupe marchaient trop lentement. Il a roulé sur les orteils d’une connaissance de Michael, et ce dernier a fait signe de se calmer. L’homme est alors sorti de sa voiture».

Eclate ensuite la rixe. L'avocat ajoute qu'aucun sang n'a été versé et que Tanja Dexters et Michaël Pëeters n'ont pas porté plainte. «Ils veulent surtout profiter de leurs vacances. Ils ont tous les deux quelques égratignures, mais rien de plus», conclut Omar Souidi.

