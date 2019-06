Karlie Kloss fête son mariage au far west

Mazel tov! Encore... Parce qu'une seule cérémonie, cela ne suffit pas, il en fallait deux pour véritablement marquer le coup. Karlie Kloss, 26 ans, a réuni plusieurs de ses amis dans l’État du Wyoming, pour célébrer une nouvelle fois son union avec son mari Joshua Kushner, 34 ans. Deux jours de fête sous le signe de l’Ouest américain intitulés: Wild West Weekend. Plusieurs stars ont répondu à l’invitation et ont joué le jeu, en enfilant des bottes et des chapeaux de cow-boy.

Parmi elles, on compte la créatrice Diane von Furstenberg, la clope au bec, le regard de tueuse… Parce que la Belgo-américaine sait que dans le far west, c’est la loi du plus fort qui domine. Derek Blasberg, journaliste mode américain et meilleur ami de bon nombre de stars, a publié plusieurs photos de ce week-end avec une légende qui laisse entendre que ce séjour était chargé: «Que votre mariage soit aussi intense et long que ma gueule de bois après ce week-end». Orlando Bloom et sa fiancée Katy Perry, ainsi que Dasha Zhukova, fondatrice du magazine Garage, étaient aussi là pour conquérir l’Ouest.

Sans surprise, Karlie et Joshua n’ont posté aucun cliché de leur seconde union, contrairement à leurs convives. Ils ont toujours été discrets à ce sujet. En octobre 2018, lors de la cérémonie officielle à New York, le couple n’avait partagé que deux ou trois photos sur les réseaux sociaux. Mais l’événement était resté mystérieux et intime pour les fans. Karlie et Joshua savent que pour vivre heureux, il faut vivre cachés.

(Marie-Adèle Copin/L'essentiel)