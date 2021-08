Jennifer Aniston lâche ses amis non vaccinés

La star de la série «Friends» n’en peut plus de la situation sanitaire actuelle. Jennifer Aniston s’est exprimée dans les pages du magazine «InStyle» de septembre 2021. Elle y parle de certains de ses amis et proches vaccino-scpetiques, qu’elle a volontairement lâché. «Il y a toujours un large groupe d’antivax qui ne veulent pas écouter les faits. C'est une vraie honte. Je laisse tomber des gens toutes les semaines parce qu’ils refusent de se faire vacciner. C’est vraiment malheureux. Je crois qu’il en va de notre responsabilité morale et professionnelle.»

La comédienne de 52 ans est même allée plus loin dans ses explications en voyant le problème comme un piège: «Chacun a sa propre opinion, mais beaucoup de ces opinions ne se basent sur rien d’autre que la peur et la propagande». Une façon de voir les choses qu’elle avait déjà partagée sur sa page Instagram, dans un post accompagné d’une longue légende cumulant plus de 3 millions de like.

(L'essentiel/acy)