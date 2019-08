Ed Sheeran va faire une grande pause

Ed Sheeran est un travailleur acharné, mais aujourd'hui il ressent le besoin de faire un break. Il faut dire que sa tournée, «Divide tour», lui fait parcourir le monde entier depuis un bon moment déjà. Il s'est produit devant plus de 9 millions de spectateurs.

Lundi dernier, lors de son concert à Ipswich, petite ville située dans la région où le Britannique de 28 ans a grandi, Ed a révélé à ses fans qu'il allait prendre une grande pause. «Peut-être le savez-vous ou pas, je suis en tournée depuis plus de deux ans maintenant, et c'est mon dernier concert, leur a dit le chanteur. C'est un sentiment à la fois doux et amer. Je vous aime tous, et tout ça prend fin ici à Ipswich. Je ne ferai probablement pas d'autres concerts avant 18 mois.»

Ed a ensuite expliqué que la journée qui avait précédé le show avait été «pleine d'émotion» pour lui et toute son équipe. «C'est un peu comme si vous vous séparez de votre copine avec qui vous étiez depuis longtemps», a-t-il ajouté, avant de saluer son public.

Selon The Sun, Ed, qui s'est marié avec sa compagne, Cherry Seaborn, en août 2018, voudrait profiter de ce long break pour passer plus de temps avec son épouse et fonder une famille.

(L'essentiel/lja)