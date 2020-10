Nicki Minaj est maman pour la première fois

Nicki Minaj est maman. Selon les informations de TMZ, la rappeuse de 37 ans a accouché de son premier enfant le 30 septembre, à Los Angeles. Son mari, Kenneth Petty, était à ses côtés.

On ignore pour le moment le sexe et le prénom de l’enfant. L’artiste avait annoncé sa grossesse sur Instagram, le 20 juillet, avec une série de clichés réalisés par le célèbre photographe David La Chapelle. Nicki et Kenneth, qui sont des amis d’enfance, se sont mariés en octobre 2019. Il s’agit du premier enfant pour chacun des deux.

(L'essentiel/jfa)