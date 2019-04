Condamné pour exhibition sexuelle, il est viré

Peu de temps après l'arrestation et la mise en examen de Christian Quesada pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques, c'est une nouvelle affaire qui secoue le groupe TF1. Tony Mazari, qui joue dans «Les mystères de l'amour», sur TMC, depuis 2017, a été condamné vendredi dernier à 2 mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle, a révélé Le Parisien.

Les faits remontent au 5 février 2019. Deux collégiennes de 12 ans ont affirmé à leurs parents que l'acteur de 30 ans leur avait montré son pénis, à Rambouillet, dans le département des Yvelines. Quand la police est arrivée sur place, l'interprète d'Hugo a déclaré aux agents qu'il était simplement en train d'uriner. Ses explications, réitérées pendant son procès, n'ont pas convaincu le tribunal. Tony Mazari a été condamné et a écopé, en plus de sa peine de prison avec sursis, d'une interdiction d'exercer une profession ou une activité en lien avec des mineurs.

Le comédien a fait appel, mais cela n'a pas empêché le groupe TF1 et Jean-Luc Azoulay, producteur des «Mystères de l'amour» d'exclure Tony Mazari de la série. Selon les informations de puremedias.com, son personnage disparaîtra d'ici à la fin du mois d'avril.

(L'essentiel/jfa)