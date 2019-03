Aerosmith ou AC/DC au mariage de Sergio Ramos

Le 15 juin prochain, à Séville, Sergio Ramos épousera sa compagne, la présentatrice Pilar Rubio. Si les deux tourtereaux restent très secrets sur les invités et l'organisation, ils lâchent quand même quelques infos. On apprend par exemple que les invités devront laisser leurs téléphones portables et autres appareils photos à l'entrée de la cérémonie pour, disent-ils: «Que les invités se sentent bien et puissent s'amuser tranquillement».

Pour ce qui est de la musique d'ambiance, les futurs époux ne font pas dans le classique. Pilar Rubio explique: «Il y aura quelque chose de lourd et ce ne sera pas du flamenco. Ce sera top». Selon la presse espagnole, les mariés travaillent depuis des mois à la signature d'un contrat avec les groupes de rock Aerosmith et AC/DC. Et il se dit qu'Aerosmith aurait accepté, l'ambiance promet d'être rock'n roll...

(L'essentiel)