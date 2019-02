Jussie Smollett, de victime d'agression à inculpé

L'acteur américain noir et gay, Jussie Smollett, qui avait affirmé fin janvier avoir été victime d'une agression raciste et homophobe, a été inculpé mercredi pour dépôt de fausse plainte, a annoncé la police de Chicago.

«Le bureau du procureur du comté de Cook a approuvé les charges criminelles de comportement déplacé/dépôt de fausse plainte à l'encontre de Jussie Smollett», a indiqué sur Twitter le porte-parole de la police de Chicago, Anthony Guglielmi. «Les enquêteurs prendront contact avec ses représentants légaux pour négocier un arrangement raisonnable» concernant sa remise aux autorités, a-t-il précisé.

«Comme tout autre citoyen, M. Smollett bénéficie de la présomption d'innocence, particulièrement dans une enquête comme celle-ci au cours de laquelle des informations, à la fois vraies et fausses, ont constamment fuité», ont réagi dans la foulée les avocats de l'acteur. «Compte tenu de ces circonstances, nous avons l'intention de mener une enquête approfondie et de défendre vigoureusement» (notre client), ont-ils ajouté.

Felony criminal charges have been approved by @CookCountySAO against Jussie Smollett for Disorderly Conduct / Filing a False Police Report. Detectives will make contact with his legal team to negotiate a reasonable surrender for his arrest. pic.twitter.com/LvBSYE2kVj