Kourtney montre ses vergetures, la Toile adore

Dans la famille Kardashian-Jenner, les femmes sont généralement adeptes de Photoshop et filtres en tous genres. Les clichés montrant Kourtney, Kim, Khloé, Kylie ou Kendall au naturel sont rares, voire inexistants. C'est donc peu dire que l'image de la première postée sur le compte Instagram de sa marque Poosh et montrant quelques vergetures sur ses fesses est un petit événement.

Les followers de la maman de 3 enfants âgée de 40 ans l'ont d'ailleurs félicitée et remerciée d'avoir partagé cette photo qui montre un corps normal. Plusieurs femmes ont commenté le post en écrivant qu'il leur permettait d'accepter leurs vergetures et beaucoup d'autres ont profité de ce cliché pour tacler les sœurs et demi-sœurs de Kourtney. «Des vergetures! Sur une Kardashian!! C'est une des raisons pour lesquelles tu es ma préférée», a écrit une demoiselle, tandis qu'une autre a indiqué que c'était la chose la plus vraie qu'elle ait jamais vue chez une des membres de la célèbre famille.

Pas sûr que les frangines de Kourtney suivent son exemple, malgré les réactions ultrapositives. En juillet 2019, Kim avait été très claire sur le sujet dans une interview accordée au Wall Street Journal. «Je ne serai jamais une personne qui dit que c'est positif de montrer ma cellulite», avait-elle déclaré.

(L'essentiel/jfa)