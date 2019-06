Gwyneth Paltrow a brisé le cœur de Tom Holland

Tom Holland a eu le cœur brisé en apprenant que Gwyneth Paltrow ne se souvenait même pas d'avoir travaillé avec lui sur «Spider-Man: Homecoming». Il faut dire que l'apparition de l'actrice était très brève, comme son passage sur le tournage. Elle y est apparue sous les traits de Pepper Potts, le personnage du Marvel Cinematic Universe qu'elle a incarné dans sept films depuis «Iron Man» en 2008.

Comme Tom Holland l'a raconté lors d'un entretien accordé à Popsugar, c'est le réalisateur de «Iron Man», Jon Favreau, qui a dû rafraîchir la mémoire de l'actrice. «J'ai travaillé avec Gwyneth Paltrow une seule fois, sur "Spider-Man: Homecoming", ce dont elle ne se souvient pas, a-t-il déploré. Ce qui me brise encore le cœur aujourd'hui».

Après quoi l'acteur s'est ravisé, se souvenant qu'il avait travaillé une deuxième fois avec l'actrice, sur «Avengers: Endgame». «Non, en fait ce n'est pas vrai, a-t-il corrigé. Une fois, quand on tournait "Endgame", elle était dans son costume bleu, et j'étais dans mon costume de Spider-Man. Elle est venue et m'a demandé une photo avec moi et Robert (Downey Jr.). Et je pense qu'elle l'a postée et a écrit: "Robert Downey Jr., moi, et ce type". J'étais juste le type. C'était mignon».

(L'essentiel)