Le petit Saint West a dû être hospitalisé

Les préparatifs du Nouvel An n'ont pas été paisibles pour Kim Kardashian et Kanye West. Jeudi dernier, leur enfant, le petit Saint West de 2 ans, a été hospitalisé dans un établissement de Los Angeles, à cause d'une pneumonie.

Durant trois jours, ses parents sont restés à son chevet et se sont relayés toutes les nuits pour veiller sur lui. Il est resté en observation jusqu'à samedi. Saint West se repose désormais dans la villa familiale où il a pu retrouver sa sœur, North West, 4 ans.

Kim Kardashian a tout de même trouvé le temps de partager une photo de famille de Noël sur Instagram, vendredi, pour souhaiter de bonnes vacances à ses followers. Un rare cliché de la famille au complet, qui attend d'ailleurs un nouveau bébé qui devrait naître en janvier, grâce à une mère porteuse.



(L'essentiel/lie)