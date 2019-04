«J'ai hâte que tu meures d'une crise cardiaque»

Avec son physique hors norme, Tess Holliday est consciente de ne pas plaire à tout le monde. Assumant ses kilos en trop, l'Américaine de 33 ans n'hésite pas à s'exhiber en tenues sexy, voire complètement nue, sur les réseaux sociaux afin de prouver au monde entier que ses bourrelets, elle les aime.

Cependant, parmi les 2 millions d'abonnés qui suivent le mannequin grande taille sur Instagram, certains font preuve de grossophobie en lui envoyant des messages très cruels. Interviewée dans le magazine InStyle, Tess a été particulièrement touchée par l'un d'eux. «L'autre jour, je me suis réveillée en lisant ce message: "L'image de ton corps est malsaine et dangereuse. Tu es une grosse vache qui essaie de se couvrir de beaux vêtements et de maquillage. J'ai hâte que tu meures subitement d'une crise cardiaque". Le message se terminait avec un emoji de visage souriant», a-t-elle raconté.

La jeune femme a précisé qu'elle recevait ce genre de commentaires tous les jours. «Je mentirais si je disais qu'ils ne m'affectent pas. Je suis une thérapie pour essayer de trouver un sens à tout ça», a-t-elle confié. Il faut dire que chaque fois que la rousse incendiaire publie un cliché d'elle sur les réseaux sociaux, elle provoque la polémique. Les internautes l'accusent de promouvoir l'obésité en la rendant glamour et sexy...

(L'essentiel)