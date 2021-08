Le compte Instagram de Joy Hallyday est public

On connaissait déjà presque tout de la fille de Johnny Jade Hallyday, 17 ans grâce à Instagram, mais pratiquement rien de celle de sa petite sœur, Joy, de trois ans sa cadette. Du moins jusqu’à aujourd’hui. Comme le rapporte «Gala», l’adolescente a désormais un compte visible par tous sur le réseau social.

Joy, qui a fêté ses 13 ans le 27 juillet 2021, partage des clichés et des vidéos de moments passés avec ses amis et sa frangine, mais également de très nombreux selfies. Pour le moment, la jeune fille n’a que 38 publications, mais déjà plus de 10 000 abonnés. Et ce nombre risque fort d’augmenter durant les jours à venir. Surtout, elle se met à publier des photos de sa maman, Laeticia, et de son probable futur beau-père, Jalil Lespert.

