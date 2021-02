L’anniversaire de sa fille fait scandale

La période difficile pour le monde entier à cause de la pandémie n’empêchera pas Kylie Jenner de s’amuser avec ses proches. Pour les 3 ans de sa fille, l’Américaine de 23 ans lui a organisé une fête grandiose, dans sa propriété de Beverly Hills, mardi 2 février 2021, soit un jour après la date d’anniversaire de la petite. Entourée de sa mère et de son père, le rappeur Travis Scott, Stormi, vêtue d’une robe de princesse, avait d’autres invités à ses côtés pour s’amuser. Elle a ainsi pu glisser sur un énorme toboggan gonflable à son effigie et déguster des gâteaux et sucreries. Très gâtée par ses convives, la petite a notamment reçu 17 paires de baskets.

Cependant, les images de la fête diffusées sur le Snapchat de Kylie ont créé la polémique sur le Net. Outrés de constater que personne ne portait de masque, les internautes ont condamné l’imprudence de la demi-soeur de Kim Kardashian.

«Elle s'en fout des gens»

«Le Covid-19 existe depuis bientôt un an et Kylie ne sait toujours pas que ce virus peut faire du mal aux gens», s’est agacé l’un d’eux. «C’est incroyable de voir que le coronavirus n’existe pas dans le monde des Kardashian», s’est insurgé un autre, ou encore: «La pandémie globale existe. Kylie Jenner part en vacances dans différents endroits toutes les deux semaines.»

Une internaute, encore plus remontée, a carrément appelé au boycottage de l’influenceuse: «Je me demande pourquoi ses abonnés ont toujours envie de suivre Kylie Jenner après qu’elle a ignoré les protocoles de protection. Elle s’en fout des gens. Pourquoi s’intéresser à elle et à sa famille? Laissez-les tomber!» Rappelons que Kim Kardashian avait elle aussi créé la polémique en organisant une fête extravagante sur une île privée pour ses 40 ans, en octobre 2020.

