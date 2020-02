La fille de Steven Spielberg se lance dans le porno

À 23 ans, Mikaela Spielberg a pris une décision radicale: elle se lance dans une carrière d'actrice porno. Le week-end dernier, la fille adoptive de Steven Spielberg et de Kate Capshaw a annoncé la grande nouvelle à ses parents via... FaceTime. Plus intrigué que fâché, le couple a accepté le choix de la jeune femme. Mikaela a expliqué au Sun qu'elle avait déjà commencé à tourner ses propres vidéos X, certaines ayant été publiées sur un célèbre site pornographique. Elle a cependant fini par les retirer en attendant d'obtenir son permis de travailleuse du sexe. Ensuite, elle adorerait décrocher un boulot de stripteaseuse.

steven spielberg's daughter comes out as porno girl-as they sow shall they reap https://t.co/KpumnuDBPK— Michael Savage (@ASavageNation) February 19, 2020

«J'en ai eu vraiment marre de ne pas pouvoir profiter de mon corps. Et j'en ai aussi eu marre de travailler au jour le jour d'une manière qui ne satisfaisait pas mon âme. Mon corps, ma vie, mes revenus, mon choix. Je ne dois à personne mon autonomie ou ma vertu juste à cause d'un nom», explique l'Américaine, qui se décrit comme «une créature sexuelle». La fille du célèbre réalisateur précise toutefois qu'elle ne couchera avec personne face à une caméra, par respect pour son fiancé Chuck.

Mikaela Spielberg's journey from spoiled Hollywood kid to Nashville porn star is ABSOLUTELY FASCINATING!!! https://t.co/dkaH1VyZiW— Perez Hilton (@PerezHilton) February 19, 2020

Dans cet entretien accordé au Sun, Mikaela Spielberg se confie sur son parcours de vie compliqué. La jeune femme dit avoir été abusée sexuellement en dehors du cercle familial. Elle souffre par ailleurs de troubles alimentaires, a une personnalité borderline et lutte contre son alcoolisme. Ce nouveau choix de carrière lui permettra, elle l'espère, d'être mieux dans son corps et dans sa tête: «C'est un choix positif, qui me rend plus forte. Je réalise qu'il n'y a pas de honte à avoir une fascination pour l'industrie du porno et de faire des choses qui sont sans danger et saines», assure l'Américaine.

