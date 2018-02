Kate Upton s'est fait balayer par une vague

Pour faire une photo telle que celle qui figure dans «Sport Illustrated Swimsuit», il faut un mannequin qui en jette. Pas de souci, Kate Upton n'a plus à prouver qu'elle a les atouts nécessaires. Il faut aussi un photographe capable de déclencher au bon moment. Et en effet la belle a été saisie pile poil à l'instant où elle était entourée d'un panache d'eau.

C'est si simple? Et bien non! Car à moins d'avoir une vitre entre l'arrière-plan et le top, ce dernier a de fortes chances de se faire balayer par la vague. C'est exactement ce qui s'est produit lors de la séance photo de Kate Upton sur une plage d'Aruba, aux Caraïbes, pour le compte de l'édition 2018 de «Sport Illustrated Swimsuit». Une caméra a immortalisé (voir ci-dessous) ce moment on ne peut plus cocasse, au cours duquel la sirène se retrouve les quatre fers en l'air au pied du rocher.

À partir de 1'04



Si la belle s'en est sortie avec de légères blessures, elle a perdu dans la mésaventure un peu de son glamour. Mais pas son sens de l'humour. «Rétrospectivement, c'est probablement un moment où on aurait dû me photoshoper», a-t-elle plaisanté. Non sans avoir précisé: «J'avais une vision claire de la photo à venir, mais en grimpant sur le rocher, j'ai baissé les yeux et je me suis dit que ça allait mal se terminer».

