La nièce de Diana épouse un milliardaire de 62 ans

La cérémonie a eu lieu à Rome, au moment du coucher de soleil, dans un cadre on ne peut plus romantique, révèle la presse britannique. Kitty Spencer, 32 ans, nièce de Diana Spencer, a épousé le milliardaire Michael Lewis, de 30 ans son aîné. Pour l'occasion, le couple a mis les petits plats dans les grands avec une robe Dolce & Gabbana pour madame, une soirée à la Villa Aldobrandini et un feu d'artifice dans le ciel romain en clôture.

Les deux tourtereaux avaient dû repousser la date de leur mariage en raison de l'épidémie de coronavirus. Ils se sont rencontrés en 2018 par l'intermédiaire d'un ami commun et ne se sont plus quittés depuis. Le mariage a réuni quelques invités célèbres comme la chanteuse Pixie Lott ou encore la femme de l'acteur anglais Idris Elba. Les sœurs de Kitty, Eliza et Amelia, étaient également au rendez-vous, mais rien n'a filtré concernant la présence de son père Charles, frère de la célèbre princesse décédée en 1997.

Héritier d'une famille qui a fait fortune dans le commerce de meubles, Michael Lewis est notamment propriétaire des marques britanniques Whistles et Phase Eight. Né en Afrique du Sud, le magnat s'est marié une première fois en 1985. Trois enfants sont nés de cette union.

(th/L'essentiel)