Le cauchemar de Lady Gaga, violée et séquestrée

L'artiste new-yorkaise avait déjà révélé avoir été violée par un producteur alors qu'elle démarrait dans la chanson, un événement qui a généré chez elle des troubles de stress post-traumatique, dont elle subit encore les effets aujourd'hui, même si elle dit être parvenue à les contrôler.

«J'avais 19 ans. Je démarrais dans le métier et un producteur m'a dit: déshabille-toi», raconte-t-elle dans la série documentaire «The Me You Don't See», co-produite par la présentatrice vedette Oprah Winfrey et le prince Harry pour la plateforme Apple TV+.

«J'ai dit non et je suis partie», poursuit-elle. «Ils m'ont dit qu'ils allaient brûler toute ma musique. Ils n'arrêtaient pas de me demander. Alors, je me suis débranchée et j'ai juste... Je ne me souviens même plus», dit-elle, en larmes.

«Ne plus jamais avoir affaire à cette personne»

La chanteuse de 35 ans explique de nouveau qu'elle ne veut pas révéler l'identité de son agresseur, car elle ne veut «plus jamais avoir affaire à cette personne».

Lady Gaga affirme que ce producteur l'a violée et séquestrée pendant «des mois» avant de l'abandonner à un carrefour, près de chez ses parents, enceinte. Elle ne précise pas quelle suite elle a donné à cette grossesse.

Stefani Germanotta, de son vrai nom, explique avoir vécu, «des années plus tard», une crise d'angoisse qui l'a menée à l'hôpital, où elle a réalisé qu'elle était sujette à des troubles de stress post-traumatique liés à son agression.

Ces troubles l'ont notamment amené à s'automutiler, dit-elle. Elle estime qu'il lui a fallu deux ans et demi de thérapie pour parvenir à contrôler ces pulsions. «J'ai appris tous les moyens de me sortir» d'une crise, explique la chanteuse.

(L'essentiel/afp)