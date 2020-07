Le vieux jean de Jessica Simpson lui va toujours

C’est le genre de petites choses qui font plaisir: ressortir un vêtement qu’on portait il y a plusieurs années et pouvoir le porter sans aucun problème. C’est ce qu’a vécu Jessica Simpsons le 9 juillet 2020, veille de ses 40 ans, comme elle l’a raconté, photo à l’appui, sur les réseaux sociaux. «Je garde ce jeans dans mon placard depuis 14 ans (je n’exagère pas). Je me suis dit que comme je vivais mes dernières heures dans la trentaine, j’allais l’essayer et bonjour 40, c’est un plaisir de vous rencontrer», a-t-elle écrit.

Il faut dire que depuis la naissance de son troisième enfant, la petite Birdie le 19 mars 2019, la chanteuse s’est reprise en main. Elle s’est remise au sport et a modifié son alimentation. Et ça a marché, puisqu’elle a retrouvé le corps qu’elle avait à 26 ans. La différence entre son 39e anniversaire (ci-dessous) et son 40e est impressionnante.

(L'essentiel/jfa)