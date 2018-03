Emma Watson aurait retrouvé l'amour

Emma Watson ne serait plus sur le marché des célibataires. Selon Page Six, l'actrice de 27 ans aurait retrouvé l'amour dans les bras de Chord Overstreet, 29 ans, révélé dans la série «Glee».

La rumeur de romance a circulé après qu'ils ont été vus quittant ensemble l'after-party des Oscars, tard dans la nuit, dimanche dernier. Emma et Chord avaient aussi été photographiés au concert de Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, à Hollywood en février dernier. «Cela parait dingue, mais ils sortent bien ensemble, révèle une source. Emma fait en sorte que cette relation reste discrète et privée».

Cependant, un deuxième informateur rapporte un tout autre son de cloche. «Ils sont amis, mais pas dans une relation sentimentale», dit-il. L'actrice de la saga «Harry Potter» avait rompu avec l'entrepreneur William Knight fin 2017, après deux ans de relation. Pendant leur romance, Emma avait déclaré vouloir préserver sa vie privée des médias.

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)