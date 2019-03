La coupe est pleine pour Émilie Nef Naf. Lasse de recevoir des messages négatifs de la part des internautes chaque fois qu'elle publie une photo d'elle sur le Net, la gagnante de «Secret Story 3» ne compte pas se laisser faire. La Française de 31 ans a remarqué que la plupart des critiques à son endroit provenaient de femmes.

Elle a donc tenu à faire une mise au point dans l'une de ses stories sur Instagram. «Fatiguée de ces gens négatifs aux esprits néfastes et prêts à critiquer la moindre chose. Vous êtes fatigantes, les meufs! Sérieusement, soyez plus positives, bordel!, leur a-t-elle lancé. La vie est unique, alors pourquoi vous êtes toujours aigries et mauvaises sans raison? Personnellement, je ne comprendrai jamais le concept de blesser ou de critiquer des personnes gratuitement. Vous n'êtes personne pour vous permettre de faire du mal à qui que ce soit».

Plutôt spirituelle, Émilie, que l'on verra bientôt dans l'émission «Incroyables transformations», sur M6, croit au karma. Elle se dit donc certaine que toutes les mauvaises personnes qui traînent sur les réseaux paieront en conséquence dans la vraie vie. «Allez donc déverser votre haine ailleurs, moi je sais que je suis une BONNE personne dans les deux sens du terme. Merci, bonne nuit. Bisous aux pétasses», a-t-elle conclu.

(L'essentiel)