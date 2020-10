Elle a perdu 30 kg pour nourrir d'abord ses enfants

Depuis plusieurs semaines, les abonnés de l’agricultrice Aude sur Instagram ont remarqué qu’elle avait minci et ne cessaient de la complimenter sur sa nouvelle silhouette. Le 22 octobre pourtant, l'ex-candidate de «L'amour est dans le pré» a révélé qu’elle n’avait pas voulu perdre du poids et que cela était arrivé pour une triste raison. Après avoir confirmé qu’elle s’était délestée de 30 kilos, la candidate de la saison 13 du programme diffusé sur M6 a avoué qu’elle avait décidé de diminuer sa quantité de nourriture afin que ses deux enfants ne manquent de rien.

Quand son fils Raphaël est né, en janvier 2019, l’agricultrice s’est retrouvée avec une personne en plus à nourrir, mais sans ressources supplémentaires. «Il a donc fallu que je réfléchisse à économiser quelque part. Mon objectif initial était donc d’économiser sans impacter la vie de mes enfants qui sont et resteront à jamais ma priorité», a-t-elle confié. Aude a commencé à moins manger et elle a ainsi moins dépensé d’argent et perdu des kilos.

Il faut dire que l’agricultrice s’est séparée du papa de Raphaël quelques mois seulement après son accouchement. Alors qu’elle pensait avoir trouvé l’homme de sa vie en la personne de Christopher grâce à l’émission d’M6, la Française s’était retrouvée maman célibataire. «Il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Gérer ma vie d’agricultrice et de maman n’est pas simple et est dorénavant plus compliqué», avait-elle alors indiqué sur Instagram.

(L'essentiel/jfa)