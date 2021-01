Il se confesse sur ses problèmes de libido

Connu pour son franc-parler, Norbert Tarayre s’est lâché comme jamais au sujet de sa vie sexuelle. Invité dans le «Jarry Show», sur YouTube, le chef cuisto que l’on retrouve actuellement dans «La meilleure boulangerie de France», sur M6, a confié qu’il avait vécu une période où il n’avait plus envie de faire l’amour. «J’ai 40 ans et j’ai pris conscience il y a deux ans qu’il fallait que je fasse attention à moi parce qu’on vieillit et le corps nous le rappelle. Un jour, j’ai eu un gros coup de down au niveau libido. Je n’arrivais plus à lever le kiki, rien ne m’excitait, a-t-il expliqué. J’ai tout regardé sur les sites, j’ai été voir les trans, les gays, tout! Je n’arrivais pas à avoir une excitation.»

Le Français révélé dans «Top Chef» a alors appris que son manque de désir était lié à son hygiène de vie: il ne mangeait pas assez sainement et ne dormait pas assez. Il s’est donc repris en main et a perdu une vingtaine de kilos. Ravi du résultat, Norbert, qui vient d’avoir un quatrième enfant, a révélé ses astuces pour les hommes qui pourraient aussi souffrir d’une baisse de libido. Selon lui, ils doivent consommer des aliments bien précis. «Ce sont les huîtres, les avocats, les artichauts. Et de la pastèque. Il faut manger les pépins parce qu’on y retrouve tout ce qu’il faut, a-t-il assuré. Ne mangez plus de sucre, plus de bonbons, plus rien. Le mauvais sucre vous empêchera d’avoir la patate.»

Pour Norbert encore, ce «mode de vie» l’a convaincu à 100%. «Je pourrais me mettre à côté de Rocco Siffredi, a-t-il ironisé. Je ne suis peut-être pas monté comme lui, mais niveau endurance je n’ai jamais vu ça!»

