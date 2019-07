Des repas aux plus démunis, oui mais vegans

Jaden Smith a lancé pour ses 21 ans un food truck vegan pour nourrir les plus démunis. Appelé «I Love You Restaurant», le camion s'est installé à Skid Row, la plus grande communauté de sans-abris des États-Unis. Les membres de l'équipe ont donc donné aux démunis des repas sains et végans, et des images de la journée ont été partagées sur sa page Instagram. Dans une série de messages, le rappeur et acteur a aussi promis que cette initiative était la première d'une longue série.

«Aujourd'hui on a lancé notre premier food-truck pop-up à Los Angeles. Gardez-les yeux ouverts, c'est le premier d'une longue série», a-t-il écrit sur Instagram. Jaden Smith et son père, Will Smith, font en ce moment beaucoup de philanthropie. Ils ont notamment envoyé des caisses de leur eau JUST aux habitants de Flint, dans le Michigan, qui avaient été exposés à de l'eau contaminée au plomb, avant que Jaden Smith n'offre à la ville un système de filtration de l'eau.

(L'essentiel)