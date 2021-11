Quand Andrew Garfield corrige sa page Wikipédia

On le sait, les pages Wikipédia des célébrités peuvent contenir de nombreuses erreurs. Et ce n’est pas Andrew Garfield qui dira le contraire. Durant une interview pour le magazine «GQ», le comédien de 38 ans, ex-copain de Rita Ora, a pris le temps de corriger l’article à son propos sur la version en anglais de l’encyclopédie libre en ligne.

Sur la page consacrée au héros du film «Tick, Tick… Boom!» il était en effet écrit qu’en plus d’avoir fait de la natation et de la gymnastique durant sa jeunesse, Andrew était également un philatéliste passionné. Rien de plus faux, a déclaré le Britannico-Américain, qui ignorait carrément comment prononcer le mot «philatéliste». «C’est étrange, on me pose beaucoup de questions à ce sujet ces derniers temps. On me demande: «Alors, quel est ton timbre qui a le plus de valeur?» Je réponds: «Quoi? Je ne collectionne pas les timbres», a raconté l’acteur.

Andrew Garfield a également profité de l’entretien pour répondre à des commentaires le concernant sur les réseaux sociaux et notamment à une personne surprise qu’il parle avec un accent anglais quand il se trouve sur un plateau de télévision. «C’est pour que vous restiez sur le qui-vive», a-t-il plaisanté, avant d’ajouter: «C’est parce que je suis anglais.» Si l’artiste est né à Los Angeles et que son père est Américain, c’est bien en Angleterre qu’il a grandi.

(L'essentiel/jfa)