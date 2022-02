Les relations entre Kim et Kanye s’enveniment

Au moment de l’annonce de leur séparation, en février 2021, les choses semblaient plutôt bien se passer entre Kim Kardashian et Kanye West. La femme d’affaires avait même soutenu le rappeur au moment de la promotion de son album «Donda», apparaissant en robe de mariée à ses côtés sur scène.

Un an plus tard, alors que Kim est en couple avec Pete Davidson et que Kanye roucoule avec Julia Fox, l’ambiance s’est tendue entre les parents de North, Saint, Chicago et Psalm. C’est l’artiste de 44 ans qui a déclenché les hostilités, en affirmant qu’une deuxième sextape de sa future ex-épouse avait été tournée avec Ray J et qu’il l’avait récupérée. Quelque jours plus auparavant, il avait accusé les Kardashian d’avoir refusé de lui donner l’adresse de l’endroit où se déroulait la fête des 4 ans de la petite Chicago, le 15 janvier 2022.

Le 4 février, celui dont la vie sera racontée dans un documentaire sur Netflix a une nouvelle fois attaqué la mère de ses enfants sur Instagram. En légende d’une capture d’écran d’une vidéo montrant North, 8 ans, sur TikTok, il a écrit: «Dans la mesure où il s’agit de mon premier divorce, j’ai besoin de savoir ce que je dois faire à propos du fait que ma fille soit exposée sur TikTok contre ma volonté».

Excédée, Kim, 41 ans, a pris la peine de répondre au rappeur dans une story Instagram. «Les attaques constantes de Kanye dans des interviews et sur les réseaux sociaux font plus de mal que n’importe quel compte TikTok que North pourrait créer. (…) Le divorce est déjà assez difficile pour nos enfants et l’obsession de Kanye d’essayer de contrôler et de manipuler notre situation de manière négative et publique ne fait que causer plus de peine à tout le monde», a écrit l’Américaine, ajoutant qu’elle souhaiter régler tout ce qui concernait les enfants en privé.

Dernier épisode en date de la guerre que le natif de Chicago semble vouloir mener contre son ex: un message sur Instagram le 5 février 2022 dans lequel il l’accuse de l’empêcher d’emmener les quatre enfants dans sa ville natale pour voir un match de basket. «En quoi est-ce une garde conjointe?», s’est-il interrogé.

(L'essentiel/jfa)