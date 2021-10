Elle attaque Caroline Receveur: «Menteuse va!»

Le sang de Davina Vigné, compagne de David Mora, alias Fabien dans «Scènes de ménages» (M6), n'a visiblement fait qu'un tour quand elle est tombée sur une publication de l'influenceuse Caroline Receveur (4,4 millions d'abonnés) qui expliquait en story qu'elle n'était «pas réveillée» alors qu'elle avait visiblement passé de longues minutes à se maquiller.

«Quand je suis pas réveillée, j'ai cette gueule», a lancé la comédienne dans une vidéo qui s'apparente à un sketch. «Un chtar, deux chtars, trois chtars», en montrant les boutons sur son visage. «Je suis fatiguée. J'ai envie de pleurer tellement j'ai des cernes, des cernes de tarba», poursuit celle qui est maman d'une petite fille de 9 mois. «Et toi t'es maquillée de ouf, t'as un contouring incroyable. Avec la lumière en plus j'ai une peau dégueulasse. T'es en train de me dire que tu n'es pas réveillée?»

Et de conclure: «Arrêtez les meufs, arrêtez de dire que vous n'êtes pas réveillées alors que vous avez un maquillage de ouf et que vous êtes hyper bonnasses. Parce que je te le dis quand même: dans bonnasse, il peut y avoir connasse. Menteuse du maquillage va!» Une séquence évidemment à prendre au second degré (ou pas!) puisqu'elle écrit en légende de sa vidéo: «On est d’accord que je suis parfaitement jalouse. Et vous? Ça donne quoi quand vous êtes pas réveillé(e)?»

Elle publie régulièrement des vidéos humoristiques comme, par exemple, quand sa fille a fait sa première nuit.

