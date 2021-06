Jazz Jennings veut combattre son obésité

Suivie par plus d’un million d’abonnés sur Instagram, Jazz Jennings est devenue une icône de la communauté LGBTQ aux États-Unis. Elle a en effet été la plus jeune transgenre à avoir médiatisé sa réassignation sexuelle dans sa propre émission de téléréalité, «I Am Jazz».

Si elle est aujourd’hui épanouie sous sa véritable identité féminine, l’Américaine de 20 ans vit malgré tout des moments difficiles. Victime de troubles alimentaires depuis des années, Jazz a pris 45 kilos en l’espace de deux ans. Samedi 19 juin 2021, la jeune femme a publié sur Instagram un photomontage d’elle avant-après où l’on voit à quel point son corps a changé. Se voulant sincère avec ses fans, elle a expliqué qu’elle souffrait d’une maladie qui la pousse à manger en très grandes quantités. En plus, le fait de prendre certains médicaments pour son hormonothérapie accroîtrait son appétit.

Mais la youtubeuse veut maintenant se reprendre en main. «Je suis prête à changer mes habitudes alimentaires», a-t-elle écrit, en précisant qu’elle avait le soutien indéfectible de sa famille, de ses amis et de professionnels qui l’aideront à atteindre son but. «Je sais que je peux perdre ces kilos et partager mes progrès avec vous tous, a-t-elle ajouté. Je vous aime et vous remercie de m’encourager dans ce combat que je vais gagner». Ses followers ont été nombreux à la féliciter pour son courage et sa détermination.

(L'essentiel/lja)