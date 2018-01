Le chroniqueur Jeremstar au cœur d'une polémique

Mardi, le hashtag #JeremstarGate était dans les top tendances sur Twitter. La raison? La diffusion sur Snapchat, par le blogueur Aqababe, d'une vidéo on l'on peut voir Jeremstar se masturber, lorsqu'il avait 23 ans. Selon le youtubeur, qui avait déjà fait parler de lui lorsqu'il avait posté une vidéo des parties intimes de la starlette Astrid Nelsia, le chroniqueur de l'émission «Salut les Terriens» lui a volé un scoop.

L'information confidentielle est un baiser entre Shanna Kress et Adrien Laurent, deux participants des «Anges» qui n'étaient pas officiellement en couple. Jeremstar aurait repris la vidéo d'Aqababe sur son propre compte Snapchat, sans le mentionner. Mais l'affaire va beaucoup plus loin. Le jeune blogueur a ensuite publié des tweets accusant le Français d'être mêlé à une affaire de prostitution et d'attouchements sur mineurs, notamment lié à un de ses amis Pascal Cardonna, journaliste à France Bleu, qui apparaît fréquemment dans les vidéos de Jeremstar sous le pseudo «Babybel».

«Jeremstar l'avait bien cherché»

Des messages supposément envoyés par le journaliste à un mineur ont été publiés. Aqababe assure, dans une interview donnée sur Fun Radio, mardi, que ce sont des ennemis de Jeremstar qui lui ont envoyé ces informations suite à la diffusion de la sextape. Suite à ces allégations, Jeremstar a perdu près de 1 000 followers en une heure sur Instagram. Les comptes Snapchat et YouTube d'Aqababe ont été fermés. La star du web n'a pas encore réagi mais il aurait déjà déposé une plainte contre Aqababe, d'après Le Parisien.

Le spécialiste de la téléréalité ne sera pas présent dans l'émission «Les Terriens du dimanche», le 21 janvier. La chaîne C8 a annoncé qu'il était «effondré». Il a également annulé une séance de dédicace de son dernier livre «Jeremstar: ma biographie officielle», samedi, dans la ville de Pau. Plusieurs personnalités de la téléréalité ont réagi à la polémique sur les réseaux sociaux. «J'avais déjà dit à Jeremstar de s'éloigner de certaines de ses fréquentations», a déclaré l'ex-animatrice Maeva Anissa sur Snapchat. Quant à l'ex-candidat des «Anges» Raphaël Pépin, il a déclaré que «Jeremstar l'avait bien cherché, car il crachait sur tout le monde cet imbécile. Il a fait du mal à des gens».

Cadeau pour ceux qui pensent que c'est fake. pic.twitter.com/Ht7FChW22G— aqababe (@stonesht) 15 janvier 2018

Écoutez l'interview donnée par Aqababe, sur Fun Radio, mardi 16 janvier 2018:

