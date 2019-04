Kate Beckinsale et Pete Davidson ont rompu

Tout est fini entre Kate Beckinsale et Pete Davidson. Pourtant, malgré leurs vingt ans d'écart, les deux comédiens semblaient filer le parfait amour depuis leur rencontre, en janvier 2019. Pourquoi ont-ils donc décidé de rompre? Selon E! News, l'actrice britannique de 45 ans avait de la peine à gérer la surmédiatisation de leur romance. Le fait qu'elle sorte avec un homme bien plus jeune qu'elle avait choqué de nombreux internautes.

Pour sa défense, le comédien américain de 25 ans, qui venait de rompre avec Ariana Grande quand il a rencontré Kate, avait déclaré que les gens ne s'offusquaient jamais quand un homme sort avec une femme plus jeune que lui. Cette polémique lui paraissait donc injuste. Malgré leur rupture, Kate et Pete ne sont pas en froid. «Ils se parlent toujours et restent très amis», assure une source.

(L'essentiel/lja)