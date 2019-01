Cheryl Cole n'a pas envie de se recaser de sitôt

Cheryl Cole y croyait dur comme fer à sa romance avec Liam Payne. Pourtant, le couple s'est séparé en juillet 2018. Même si elle entretient encore de bons contacts avec le chanteur de One Direction, père de son petit Bear, né en mars 2017, la Britannique passe encore par des moments difficiles, à cause de leur rupture. «Je déteste les bas. C'est un de ces trucs qui ne nous donne pas envie de commencer une autre relation. Rien d'autre ne vous procure ce sentiment, n'est-ce pas? Rien d'autre», confie la chanteuse au «Daily Mail».

Cheryl rappelle néanmoins qu'il n'y aucune animosité entre elle et son ex, avec qui elle a fêté Noël en famille. «Nous apprenons sans cesse. Et c'est bon, c'est sain. Nous sommes comme tous les autres couples qui ont vécu ça», dit-elle.

Désormais célibataire, la star de 35 ans n'a pas pour autant perdu tout espoir de rencontrer un homme qui saura l'aimer à nouveau, mais ce n'est pas pour tout de suite. «Je ne dirais pas que j'ai abandonné. J'aime l'amour. Mais je fais une pause, précise-t-elle. Je vais où le vent me porte, mais je n'ai pas l'intention de rencontrer quelqu'un bientôt».

