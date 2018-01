«La célébrité m'a fait vivre un enfer»

En 2013, elle stoppait brusquement sa carrière pour des «raisons personnelles», surprenant ses fans, sa famille et sa maison de disques. Interviewée par Sam Zirah dans «En toute intimité», Sheryfa Luna, 28 ans, a expliqué pour la première fois sa décision. «Un matin, je me suis regardée dans la glace et je ne me suis pas reconnue. Je n'avais qu'une seule envie: rester chez moi et ne plus jamais voir personne», a-t-elle expliqué.

La chanteuse d'origine algérienne, gagnante de l'émission «Popstars» en 2007, n'a pas supporté la surmédiatisation de sa vie privée. «Je suis tombée enceinte à 19 ans. Après mon accouchement, près de dix paparazzis attendaient en bas de chez moi chaque matin. Et puis je recevais des messages racistes sur les réseaux sociaux, car mon copain de l'époque était Africain. Je suis devenue parano, je n'avais même plus confiance en mes amis», a-t-elle raconté.

«Je repars de zéro»

Inquiète pour son bébé, le petit Vénus, l'interprète du tube «Il avait les mots» a sombré dans la dépression. «Ma passion pour la musique est devenue un travail. Je ne supportais plus de m'écouter chanter. Je n'osais pas en parler car j'avais peur qu'on me traite d'enfant gâtée. Alors j'ai tout quitté soudainement, même si c'était dur financièrement», a avoué celle qui a accouché d'un deuxième enfant, Ibrahim, en 2015.

Le 1er décembre dernier, après cinq ans d'absence, la jolie brune est revenue avec le single «Si on parlait». «Aujourd'hui, je repars de zéro. Ce n'est pas un retour mais une renaissance. Je suis prête à refaire ce que j'aime pour satisfaire mes fans. Je me sens mieux mais je n'hésiterais pas à refaire une pause si ce n'est plus le cas», a-t-elle conclu, le sourire aux lèvres. Son cinquième album sortira cette année.

Regardez le clip de son dernier single en date, «Si on parlait»:





(L'essentiel)