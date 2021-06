Clara Luciani totalement fan de Stéphane Bern

En pleine promotion de son deuxième album «Cœur», un disque plein d'amour, Clara Luciani s'est livrée à quelques confidences surprenantes sur la nature de ses relations avec l'animateur franco-luxembourgeois Stéphane Bern. La chanteuse de 28 ans a découvert la vidéo que lui a concoctée celui qui est par ailleurs président de la Mission patrimoine. Dans cette séquence déjantée, on voit Stéphane Bern - et Julien Doré - chanter les paroles du single «Le reste».

Le second a offert à Clara Luciani un t-shirt de son idole, Stéphane Bern. La chanteuse française voue en effet une véritable passion à l'animateur franco-luxembourgeois depuis son adolescence. «Quand j’étais jeune ado et que je m’ennuyais beaucoup, ce qui me passionnait (...) c’était "Secrets d’histoire". Encore aujourd’hui, quand j’ai des coups de cafard, je me mets dans le lit et je regarde cette émission et j’ai toujours trouvé Stéphane Bern extrêmement sympathique», a-t-elle expliqué.

«J’ai toujours rêvé d’avoir un prof d’histoire comme lui: il est très pédagogue, rend les choses faciles, on a envie de le suivre, a-t-elle ajouté. J’ai toujours eu énormément de tendresse pour lui. Je l’adore! (...) Je lui ai envoyé un message auquel il m’a répondu: "Tellement touché par cette belle déclaration et mon amour est réciproque. Clara Luciani est mon artiste préférée"».

