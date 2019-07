«Je ne mélange pas ma vie privée et ma carrière»

C'est la cinquième fois que vous incarnez Spider-Man. Qu'est-ce qui est différent dans «Spider-Man: Far From Home»?

Tom Holland: Ce film est le plus difficile de toute la série pour moi. D'abord parce que les attentes sont énormes. «Avengers: Endgame» a été une telle réussite auprès du public que ma plus grande peur serait de décevoir nos fans. Ensuite, parce que l'intrigue est bien plus dramatique que mon premier «Spider-Man». Peter Parker est beaucoup plus mature, plus adulte... en tout cas plus mature que moi (rire).

Est-ce que la célébrité rend votre vie amoureuse plus compliquée ou plus simple?

La première chose que j'ai apprise en bossant avec Robert Downey Jr, Chris Hemsworth et les autres Avengers, c'est de ne jamais mélanger vie privée et carrière. Je suis tellement concentré sur mon job que je ne sors jamais dans les discothèques, par exemple. On m'a tant dit de faire gaffe que si je ne tourne pas, je joue au golf avec mes potes. Cela ne veut pas dire que je compte rester célibataire. J'attends simplement de trouver la bonne personne.

Donc pas de romance avec votre partenaire de «Far From Home», Zendaya (méd.)?

Non, c'est juste des rumeurs pour faire la promo du film!

Comment réagissent les filles qui vous rencontrent par hasard?

Filles et garçons ont tendance à être excités quand ils réalisent que je suis Peter Parker au cinéma, mais ça reste fun et cool.

(L'essentiel)