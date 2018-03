Les attaques pleuvent sur le fils de Carla Bruni

«M-Gigan­to­rap­tor» – son pseudo sur la Toile – est un ado bien sous tous rapports, suivi par plus de 35 000 abonnés. Son dada? La paléontologie, science complexe qu'il parvient à vulgariser avec brio et humour. Le fils du philosophe Raphaël Enthoven et de Carla Bruni a réalisé et diffusé le 6 mars dernier une vidéo qui continue d'alimenter la polémique et de nourrir le débat.

Son objectif: fustiger les propos racistes qui divisent la France et prouver, scientifiquement, que les races n'existent pas. Il est, depuis, bombardé d'attaques injurieuses, dont certaines sont antisémites. «Un nez criminel qui en dit long», estime un internaute. «Le petit youtre, fils de la p... à juifs, assure aux Blancs submergés que les races n'existent pas», crache un autre. A tel point que son père a été obligé de réagir. «Leurs auteurs s'en repentiront», a-t-il anticipé, précisant que la justice avait été saisie de l'affaire.

Pour avoir réalisé (en collaboration avec @Penseursauvage) une excellente vidéo sur le "Racisme", le youtubeur @MGigantoraptor (aka Aurélien Enthoven) fait l'objet d'attaques antisémites d'une violence absolue. Leurs auteurs s'en repentiront. #nerienlaisserpasser pic.twitter.com/fHjKjvwlGj— Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) March 11, 2018

(L'essentiel)