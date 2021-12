«Ce qui m'a le plus manqué? Faire l'amour!»

David Ginola était visiblement ravi de quitter l'émission «Je suis une célébrité, sortez-moi de là» diffusé en Grande-Bretagne depuis le 21 novembre. Enfermés avec les autres candidats dans le château de Gwrych, une bâtisse construite au XIXe siècle au pays de Galles, l'ex-star du PSG a d'abord eu du mal avec la nourriture: «Le riz et les haricots ça va pendant quelques jours mais après deux semaines et demie… Je pense que je ne mangerai plus jamais de haricots jusqu'à la fin de ma vie!», a-t-il confié au Sun.

Il a eu aussi des difficultés avec la météo peu clémente du pays de Galles. «Je ne sais pas ce que vous faites dans votre pays, mais vous avez tellement d'eau. C'est juste incroyable. Chaque jour, il pleuvait!», s'est exclamé celui qui a grandi dans le sud de la France.

«Mais ce qui m'a le plus manqué c'était de faire l'amour - surtout quand vous le faites tous les jours», a-t-il souri. À 54 ans, David Ginola est en couple avec Maéva Denat, 32 ans, avec qui il a eu une petite fille, Ever, née le 20 février 2018.

La jeune femme était plutôt réticente à la participation de son homme à l'émission, depuis la grosse frayeur de 2016: l'ex-footballeur avait fait un malaise cardiaque en plein match caritatif et avait subi un quadruple pontage. «Ma plus grande crainte est que quelque chose lui arrive et de ne pas le voir rentrer à la maison», avait confié Maéva au Sun.

Auparavant, l'ex-footballeur a été marié avec Coraline Delpin, de 1991 à 2016, et est père de deux grands enfants, Andrea (30 ans) et Carla (27 ans). Après avoir évolué au PSG, il a été longtemps le chouchou du football anglais dans lequel il a évolué de 1995 à 2002 (Newcastle, Tottenham, Aston Villa et Everton).

C'est ensuite vers la télévision qu'il s'est tourné: il a fait une apparition dans «Les feux de l'amour» en 2008, puis a été candidat de «Danse avec les stars» en 2011 avant de présenter «La France a un incroyable talent» de 2016 à 2020.

(mc/L'essentiel)