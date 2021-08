Thibault marche avec «un genou déboîté»

Pas de chance pour Thibault Garcia. Le candidat des «Marseillais vs Le reste du monde», dont la diffusion commencera le 30 août 2021 sur W9, a annoncé sur Snapchat qu’il s’était blessé durant le tournage. Le problème pour le mari de Jessica Thivenin, c’est que les choses ne se sont pas arrangées avec le temps comme il l’espérait.

«Hier matin, je suis parti faire une IRM parce que je me suis blessé dans «Les Marseillais». Ça fait deux mois que le tournage est terminé et en fait je boite un peu, donc je me suis dit qu’il y avait peut-être un souci. En fait, j’ai une rupture des ligaments croisés antérieurs, ainsi que le ménisque cassé, ainsi que de l’eau et des kystes dans la jambe. Voilà, j’ai le genou déboité en fait et ça fait deux mois que je marche avec», a-t-il dit le 25 août 2021.

Actuellement à Marseille, où Jessica a donné naissance à leur petite Leewane, Thibault, qui a récemment fait la promotion de la vaccination contre le Covid-19, devra se faire opérer dès que toute la famille aura pu regagner Dubaï, où elle réside. «Ce n’est pas la joie», a-t-il conclu.

(L'essentiel/jfa)