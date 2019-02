Mila Kunis, forcée d'enjamber des célébrités

À chaque fois, c'est la même rengaine! Au lendemain des Oscars, Mila Kunis et Ashton Kutcher ont la mauvaise surprise de voir des célébrités cuver leur vin dans leur jardin et leur allée. La faute à qui? À leur voisine Madonna, qui a pour habitude d'organiser une after-party jusqu'au bout de la nuit, aidée par son manager Guy Oseary.

Interviewée par Ellen DeGeneres, l'actrice de 35 ans a même avoué que cette situation se répète depuis plusieurs années. «Il y a toujours un moment étrange où on se réveille, et on se dit «Wow!», a-t-elle confié. Hilare, Ellen DeGeneres, également voisine des deux stars, a tenu à préciser que la soirée était bien entendu remplie de célébrités: «Il n y a que ça en fait».

C'est donc sur des têtes très connues du show-biz que Mila tombe au petit matin, encore dans un état second. «Ils sont endormis et je dois me résoudre à les rouler sur le côté pour emmener mes enfants à l'école». Devant les éclats de rire du public, la belle a précisé: «C'est arrivé l'année dernière, c'était surréaliste, croyez-moi!».

(L'essentiel/szu)