«Negan» pleure la mort de son alpaga de compagnie

Jeffrey Dean Morgan est en deuil. Snowball, son alpaga de compagnie, a rendu l'âme. L'acteur a annoncé la triste nouvelle mercredi sur Twitter. «Nous sommes en deuil après une mauvaise nuit, a écrit la star de The Walking Dead. Snowball aura eu, je pense, une vie d'enfer… je viens de lui dire au revoir. Ça n'a pas été facile, mais je sais que c'était la bonne chose à faire. Il va nous manquer à la ferme des canailles… merci pour toutes les prières et condoléances.»

L'acteur et son épouse, Hilarie Burton, ont «hérité» de l'animal lorsqu'ils ont pris possession de leur ferme dans l'Etat de New York. Lundi, la santé de l'alpaga était déjà très préoccupante. «Le vétérinaire est venu aujourd'hui, j'avais beaucoup d'espoir, mais je pense qu'il est juste épuisé, avait alors écrit Jeffrey Dean Morgan. Alors ce soir, je vais rester lui tenir compagnie, lui raconter des histoires… et nous verrons ce qui se passera demain.»

Le mardi, il ajoutait : «Snowball s'accroche… il s'éteint… la personne la plus à l'écoute que j'ai connue. Je vais essayer de le mettre sur ses pieds. On verra… merci pour tout vos vœux de rétablissement. Vraiment». Mais le même jour, il était revenu vers ses fans: «M*rde. Snowball ne peut pas et ne pourra pas se tenir debout. Je l'ai relevé 4 fois… et les 4 fois il est retombé. Il s'agit de faire en sorte qu'il ait tout le confort possible… Actuellement, malheureusement, ce n'est pas bon. On continue d'essayer...»

(L'essentiel)